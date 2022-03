Renversante (dès 8 ans) Le Grand Parquet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Renversante (dès 8 ans) Le Grand Parquet, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022 :

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Dans le monde de Léa et Tom, le féminin l’emporte sur le masculin. Une pièce manifeste intelligente sur le féminisme, d’après le roman jeunesse de Florence Hinckel. Tous les lieux ont des noms de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Pourtant, les jumeaux voient bien que quelque chose ne va pas… Entre inventivité, humour et dérision, la pièce adaptée du livre de Florence Hinckel, est ponctuée de projections de vraies publicités qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme. À l’issue du spectacle, s’installe un débat entre les artistes et le public. Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers Paris 75018 Contact : 0140037223 resa@legrandparquet.fr https://www.legrandparquet.fr/agenda/renversante/ https://www.facebook.com/legrandparquet Enfants;Théâtre

Date complète :

2022-03-17T19:00:00+01:00_2022-03-17T20:00:00+01:00;2022-03-18T19:00:00+01:00_2022-03-18T20:00:00+01:00

Espace-des-Arts

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Grand Parquet Adresse Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers Ville Paris lieuville Le Grand Parquet Paris Departement Paris

Le Grand Parquet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Renversante (dès 8 ans) Le Grand Parquet 2022-03-17 was last modified: by Renversante (dès 8 ans) Le Grand Parquet Le Grand Parquet 17 mars 2022 Le Grand Parquet Paris Paris

Paris Paris