Renversante Théâtre Municipal Autun, jeudi 16 mai 2024.

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, la metteuse en scène Léna Bréban détricote les clichés d’un monde où règne la domination féminine. En effet, dans la société de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de projections de publicités détournées qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme. À l’issue du spectacle s’installe un débat entre les artistes et le public. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16 22:00:00

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

