Moules-frites Renung, 5 août 2023, Renung.

Renung,Landes

Au menu :

melon/jambon

moules/frites à volonté

glace

vin et café compris

15€

Inscription au 06 78 07 65 40.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 23:00:00. EUR.

Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the menu:

melon/ham

all-you-can-eat mussels and French fries

ice cream

wine and coffee included

15?

Call 06 78 07 65 40 to register

En el menú:

melón/jamón

mejillones y patatas fritas

helado

vino y café incluidos

15?

Llame al 06 78 07 65 40 para inscribirse

Auf dem Menüplan:

melone/Schinken

muscheln/Pommes frites nach Belieben

eis

inkl. Wein und Kaffee

15?

Anmeldung unter 06 78 07 65 40

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Aire sur l’Adour