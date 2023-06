Fêtes de Renung Renung, 30 juin 2023, Renung.

Renung,Landes

Les fêtes de Renung du 30 juin au 2 juillet :

Vendredi : Repas guinguette accompagné du groupe SEB ANIMATION

Bodéga La Séquère plus déchainée que jamais pour un vendredi soir de folie!

Samedi : Corso fleuri accompagné du groupe d’échassiers Lous Capborruts , animé par Lous Pastouros et Los Divinos suivi de l’ouverture de la mythique bodèga « Impasse de la soif » ainsi que de la « Me La Pela », ambiance année 80!

Dimanche : Journée spéciale pour les 10 ans des Arènes où L’Harmonie de Saint Justin animera deux courses, la première avec la Peña Dussau et la seconde avec la Ganaderia D.A.L. Entre les deux courses, notre fameux repas moules/ frites!

Pensez à réserver pour les repas du vendredi soir et du dimanche midi car les places sont limitées !

06 15 57 83 24 – 06 24 01 62 10 – 06 86 99 62 22.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Renung festival from June 30 to July 2:

Friday: Guinguette meal accompanied by the group SEB ANIMATION

Bodéga La Séquère more wild than ever for a crazy Friday night!

Saturday: Corso fleuri accompanied by the stilt-walkers Lous Capborruts, entertained by Lous Pastouros and Los Divinos, followed by the opening of the legendary bodega « Impasse de la soif » and the « Me La Pela », 80s atmosphere!

Sunday: A special day to celebrate the 10th anniversary of the Arènes, when L’Harmonie de Saint Justin will host two races, the first with Peña Dussau and the second with Ganaderia D.A.L. Between the two races, our famous mussels and French fries meal will be served!

Don’t forget to book for Friday evening and Sunday lunch, as places are limited!

06 15 57 83 24 – 06 24 01 62 10 – 06 86 99 62 22

Festival Renung, del 30 de junio al 2 de julio:

Viernes: Comida Guinguette con el grupo SEB ANIMATION

¡Bodéga La Séquère más salvaje que nunca para una noche de viernes loca!

¡Sábado: Corso fleuri acompañado de los zancudos Lous Capborruts, amenizado por Lous Pastouros y Los Divinos, seguido de la apertura de la legendaria bodega « Impasse de la soif » y del « Me La Pela » al estilo de los años 80!

Domingo: Un día especial para celebrar el 10º aniversario de las Arènes, con L’Harmonie de Saint Justin acogiendo dos carreras, la primera con Peña Dussau y la segunda con Ganaderia D.A.L. Entre las dos carreras, ¡se servirá nuestra famosa comida de mejillones con patatas fritas!

No olvide reservar para el viernes por la noche y el domingo al mediodía, ya que las plazas son limitadas

06 15 57 83 24 – 06 24 01 62 10 – 06 86 99 62 22

Das Renung-Fest vom 30. Juni bis 2. Juli :

Freitag: Guinguette-Essen mit der Gruppe SEB ANIMATION

Bodéga La Séquère: Ein verrückter Freitagabend!

Samstag: Blumenkorso mit der Stelzenläufergruppe Lous Capborruts, musikalisch begleitet von Lous Pastouros und Los Divinos, gefolgt von der Eröffnung der legendären Bodèga « Impasse de la soif » und der « Me La Pela », Stimmung wie in den 80er Jahren!

Sonntag: Ein besonderer Tag für das 10-jährige Jubiläum der Arena, an dem die Harmonie de Saint Justin zwei Rennen veranstalten wird, das erste mit der Peña Dussau und das zweite mit der Ganaderia D.A.L. Zwischen den beiden Rennen findet unser berühmtes Muschel- und Pommesessen statt!

Denken Sie daran, für die Mahlzeiten am Freitagabend und Sonntagmittag zu reservieren, da die Plätze begrenzt sind!

06 15 57 83 24 – 06 24 01 62 10 – 06 86 99 62 22

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Aire sur l’Adour