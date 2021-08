Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Rentrons en Choeurs Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

Rentrons en Choeurs Sausset-les-Pins, 4 septembre 2021, Sausset-les-Pins. Rentrons en Choeurs 2021-09-04 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-04 23:00:00 23:00:00 Place Francine Garrier Môle du Port

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Divin’Gospel Music, groupe de Gospel composé des meilleurs solistes et musiciens professionnels de la région Provence Alpes Côte d’Azur, réunis sous la forme d’un collectif d’artistes spécialisés dans la production d’événements.

18 artistes sur scène, cheffe de chœur, directeur musical et artistique MAGALI PONSADA. Pré concert par la Chorale Arpèges & l’Association Musicale de Sausset suivi par

Divin'Gospel Music

18 artistes sur scène, cheffe de chœur, directeur musical et artistique MAGALI PONSADA.

