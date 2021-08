Bassens Mairie de Bassens Bassens, Gironde Rentrée scolaire Mairie de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Tous les service périscolaires seront assurés. Et parce que la sécurité c’est l’affaire de tous, le port du masque est rendu obligatoire par arrêté préfectoral aux abords des #écoles (+11ans, périmètre de 50m) aux heures d’entrées et de sorties des élèves. ✅ La dernière version du protocole sanitaire de l’éducation nationale est [disponible ici](https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257) Pour les collégiens, retrouvez les informations sur le site internet du collège : [[https://college-bassens.fr/](https://college-bassens.fr/)](https://college-bassens.fr/) Contacts : Ecole François Villon : 05 57 80 97 05 Ecole Rosa Bonheur : 06 56 06 77 68 Ecole maternelle du Bousquet : 05 56 06 11 04 Ecole maternelle Frédéric Chopin : 05 56 06 11 04 Collège Manon Cormier : 05 56 06 10 33 Mairie : 05 57 80 81 57 Bonne rentrée à tous ! Le jeudi 2 septembre (horaires et jours pouvant variés selon les classes et établissements) Mairie de Bassens 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Bassens Gironde

