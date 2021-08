Paris Église Notre-Dame de Grâce de Passy (nouvelle église) Paris Rentrée paroissiale Église Notre-Dame de Grâce de Passy (nouvelle église) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bénédiction de la nouvelle statue de saint Joseph ————————————————- ### à la sortie de la messe de 11h. Dans le jardin, – Pot d’accueil à l’attention des nouvelles familles à la sortie de la messe de 10h30. – Verre de l’amitié à la sortie de la messe de 11H Bénédiction de la nouvelle statue de saint Joseph Église Notre-Dame de Grâce de Passy (nouvelle église) rue de l’Annonciation Paris 16 Paris Paris 16e Arrondissement Paris

