Médiathèque intercommunale Erik Orsenna, Villiers-le-Bel, le jeudi 14 octobre à 19:00

L’automne s’annonce riche en parutions littéraires ! Pour trouver votre “pépite”, les médiathèques intercommunales vous proposent cette année encore de participer à la rentrée littéraire qui aura lieu du 2 au 16 octobre 2021. L’occassion de découvrir des premiers romans, d’échanger dans une ambiance convivilae et de partager nos coups de coeur.

Entrée libre sur présentation de votre pass sanitaire valide

Découvrez la sélection des bibliothécaires, dans une ambiance conviviale et participative ! Médiathèque intercommunale Erik Orsenna,Villiers-le-Bel 97 avenue Pierre Sémard, 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Val-d’Oise

2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T20:00:00

