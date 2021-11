Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Rentrée littéraire : Les coups de cœur 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, le vendredi 10 décembre à 18:00

La bibliothèque et la librairie du Pouliguen vous présentent leurs coups de cœur de la rentrée littéraire. Venez également partager vos favoris !

