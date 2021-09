Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Rentrée littéraire 2021 à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Till l'Espiègle, le samedi 2 octobre à 10:30

**Samedi 2 octobre de 10h30 à 12h30, la médiathèque fait sa rentrée littéraire.** Venez découvrir parmi les 521 romans de la rentrée, les coups d’coeur de la librairie SFL : une sélection personnelle et originale de romans français ou étrangers présentée par Séverine Nicolle, libraire. **Gratuit**

Entrée libre avec pass obligatoire

Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T12:30:00

