Balades et concerts Parcours sous le signe de la mobilité douce et de la musique Avec René Lacaille, Coline Linder (duo), Les Mixtapes de l’apéro, Francky Goes To Pointe à Pitre On a presque fini par ne plus y croire. Mais on reprend. En douceur, d’accord, mais on reprend. Vous allez pouvoir revenir dans le Chabada, pour un concert debout, avec des allers et venues entre la scène, le bar, les toilettes, le bar, la scène, etc. On va tous avoir besoin de sas de décompression. Du coup, on vous propose de faire le chemin ensemble, par un moyen de mobilité douce de votre choix (vélo, trottinette, skate, rollers et Cie). On vous donne rendez-vous à la Place Lafayette (parcours 1) ou devant l’école Nelson Mandela aux Hauts de Saint-Aubin (parcours 2). Nous voyagerons en musique, accompagné·es par nos DJs mobiles, Les Mixtapes de l’Apéro, et des concerts acoustiques de Coline Linder en duo (1) et René Lacaille (2) auront lieu à des endroits-surprises des parcours. Arrivé·es au Chabada, vous pourrez (enfiiiiiin !!!) entrer vous trémousser sur le tropipunk jubilatoire de Francky Goes To Pointe à Pitre. **DEROULE DE LA JOURNEE :** 16h30 : Rendez-vous Place Lafayette (rond-point) pour le parcours 1, concert de Coline Linder sur le trajet 16h30 : Rendez-vous Ecole Nelson Mandela (Hauts de St Aubin) pour le parcours 2, concert de René Lacaille sur le trajet 18h30 : Rendez-vous pour les concerts au Chabada (passe sanitaire obligatoire) 17h-19h : stand d’information sur la place du vélo à Angers et la fête du vélo du 19/09. Petite restauration sur place (Colette Pâtisseries, Antilles sur Maine et Chabada Bar) **FRANCKY GOES TO POINTE À PITRE** TropipunkFR Vous pensiez avoir tout entendu ? Si vous n’avez encore jamais vu Francky Goes To Pointe à Pitre, vous vous trompez. Le trio mélange math-rock, musique antillaise et esprit punk dans son cocktail explosif à décoiffer Tom Cruise. Vas-y Francky, c’est bon ! **COLINE LINDER (DUO)** ChansonFR Vous la connaissiez dans le duo Titi Zaro, la chanteuse poly-instrumentiste Coline Linder poursuit désormais son chemin en solo (enfin, tout de même accompagnée de son guitariste) pour explorer les frontières poétiques de la chanson. **RENÉ LACAILLE** Séga, MaloyaFR Véritable légende de la musique réunionnaise (séga, maloya…), René Lacaille nous fera voyager dans l’archipel de l’Océan Indien au gré des circonvolutions de son accordéon. **LES MIXTAPES DE L’APÉRO** DancefloorFR Les rois du dancefloor sont également des champions sur la petite reine. Les DJs des Mixtapes de l’Apéro ambianceront le trajet sur des vélos customisés en véritables cabines de DJ à grands coups de pédales funk et autres échappées afro. Ils se départageront dans un contre-la-montre en forme de battle sur le parking du Chabada, puis à la loyale sur la piste de danse pour le finish.

Gratuit

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T16:30:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-11T18:30:00 2021-09-11T22:00:00