Nîmes

Parc Expo Nîmes, le mardi 28 septembre à 14:00

Focus sur l’atelier de 17h15 : ETUDIER ET ENTREPRENDRE, POURQUOI PAS LES DEUX ? ​ Tu es étudiant et tu veux lancer ton projet d’enteprise ? Cet atelier est fait pour toi ! Viens découvrir les avantages d’être étudiant-entrepreneur avec PEPITE-LR ! Les pôles PEPITE permettent de tester une idée ou un projet, de se construire un réseau, d’acquérir de nouvelles compétences entrepreneuriales, d’avoir accès à des espaces de coworking et d’être accompagné dans son projet de création. Tout le programme : [https://www.rentree-eco.fr/le-programme](https://www.rentree-eco.fr/le-programme)

Inscription gratuite

Un évènement fait pour les entreprises du Gard Parc Expo Nîmes 230, avenue du Languedoc, 30900 Nîmes Nîmes Costières Gard

2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T22:30:00

