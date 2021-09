Rentrée Ecole de la Deuxième Chance AFEPT, 20 septembre 2021, Coutras.

du lundi 20 septembre au lundi 29 novembre à AFEPT

**POUR LES JEUNES :** • âgés de 16 à 25 ans • sans diplôme ni qualifi cation • sortis du système scolaire depuis plus d’un an • motivés par un parcours de formation en alternance **DANS L’OBJECTIF DE :** • développer ses compétences et ses connaissances pour mieux défi nir son projet professionnel • trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim…) dans le métier de son choix • ou d’accéder à la formation (CAP, BEP, BTS, BAC…) adaptée à son projet professionnel • faciliter son insertion sociale et citoyenne : connaître ses droits (santé, logement, argent) et ses devoirs (découverte des institutions, des activités citoyennes …) **PROCESSUS D’ADMISSION :** 1/Assister à une réunion d’information collective 2/Avoir un entretien pour expliquer votre motivation et répondre à vos questions. **NOUS CONTACTER :** T. 05 56 02 25 26 | [contact@afept.fr](mailto:contact@afept.fr)

TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS, SANS DIPLÔME NI SCOLARISÉ(E), TU VEUX ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) POUR TROUVER UN EMPLOI OU UNE FORMATION ?

AFEPT 17 rue Sully, 33230 Coutras Coutras Gironde



