Rendez-vous dimanche 24 octobre à 17h à la librairie pour une réunion de rentrée 2021-2022, pour les cours de latin, grec, hébreu, lecture historico-critique de la Bible, Egypte ancienne (sous réserves)… A la fois pour ceux qui s’étaient inscrits en octobre 2020 et pour qui les cours n’ont pas pu avoir lieu, à cause du confinement et des restrictions sanitaires, et pour les nouveaux venus. Ce sera l’occasion de faire connaissance, constituer les groupes, décider des jours, dates et horaires des différents cours qui commenceront donc en novembre. Vous pouvez amener de quoi grignoter/partager si vous avez envie ! Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! Rendez-vous dimanche 24 octobre à 17h à la librairie pour une réunion de rentrée, pour les cours de latin, grec, hébreu, lecture historico-critique de la Bible, Egypte ancienne (sous réserves) Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

