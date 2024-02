Rentrée des Clubs & des Associations spéciale 80e Saint-Lô, samedi 7 septembre 2024.

Rentrée des Clubs & des Associations spéciale 80e Saint-Lô Manche

Cette année, la Rentrée des Clubs & des Associations prendra les couleurs du débarquement des alliés en Normandie. Au programme animations par les associations sur le thème du débarquement et des années 30/40.

Expositions de véhicules anciens, concert année 30/40 et expositions.

Cette année, la Rentrée des Clubs & des Associations prendra les couleurs du débarquement des alliés en Normandie. Au programme animations par les associations sur le thème du débarquement et des années 30/40.

Expositions de véhicules anciens, concert année 30/40 et expositions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-07 17:30:00

Haras National de Saint-Lô

Saint-Lô 50000 Manche Normandie contact@ova-saintlo.fr

L’événement Rentrée des Clubs & des Associations spéciale 80e Saint-Lô a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Saint-Lô