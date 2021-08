Clérieux Clérieux Clérieux, Drôme Rentrée de la bibliothèque Clérieux Clérieux Catégories d’évènement: Clérieux

Rentrée de la bibliothèque Clérieux, 28 août 2021, Clérieux. Rentrée de la bibliothèque 2021-08-28 17:00:00 – 2021-08-28 Bibliothèque Pour Tous 110 Impasse de l’industrie

Clérieux Drôme Clérieux Animations pour petits et grands.

pass sanitaire obligatoire bibliothequepourtous.clerieux@gmail.com +33 4 75 71 63 50 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Clérieux, Drôme Autres Lieu Clérieux Adresse Bibliothèque Pour Tous 110 Impasse de l'industrie Ville Clérieux lieuville 45.07677#4.95887