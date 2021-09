Varennes-Vauzelles Place Montorge Nièvre, Varennes-Vauzelles Rentrée Culturelle Place Montorge Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Pour cette rentrée culturelle 2021, la ville de Varennes-Vauzelles vous propose un pincée de théâtre avec Confessions Amoureuses (entre humour et poésie, venez suivre les histoires rocambolesques de héros du quotidien), une cuillère de musique avec Kapouchnik (un concert sur des musiques existantes avec des paroles écrites parfois au dernier moment et adaptées à l’actualité), un zeste de danse avec Quelque Chose de Mélody (la danse de la Cie De Fakto évoque le récit de l’album concept Histoire de Médoldy Nelson de Serge Gainsbourg) et pour finir un coulis de disco avec le Pasha Disco Club ou l’aventure drôle et méconnue de la “Disco Propaganda”. Vendredi 1er octobre, 20h, Place Montorge : Confessions Amoureuses, Kapouchnik et Quelque Chose de Mélody Samedi 2 octobre, 20h, Centre Gérard Philipe : Pasha Disco Club

Gratuit, réservation conseillée

Pour marquer le début de la nouvelle saison culturelle, c’est parti pour deux jours de spectacles ! Place Montorge Place montorge 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

2021-10-01T20:00:00 2021-10-01T23:00:00

