RENTREE : Cours de danses SWING pour ENFANTS 7 à 10 ans DEBUTANT – gratuit STUDIO 71, 15 septembre 2021, Bordeaux.

RENTREE 2021-2022 Rentrée semaine du 09/09/2021 Cours de danses SWING : Bordeaux (Chartrons et Ravezies) – Pessac et Cestas PLANNING : [https://tapswingandco.fr/lieuxplanning/](https://tapswingandco.fr/lieuxplanning/) (MAJ du 22/07/2021 sous réserve de petites modifications après les portes ouvertes qui auront lieu du jeudi 26 août au mercredi 8 septembre 2021) Inscriptions sur HELLO ASSO : [https://www.helloasso.com/associations/tap-swing-and-co](https://www.helloasso.com/associations/tap-swing-and-co) REMISES : (valables pour les cours de Bordeaux et Pessac) – Carte Jeune Bordeaux Métropole : Exclusive de 30% – D’environ 25% : Carte Jeune EUROPEENNE – Etudiants – Lyçéens – Enfants – Ados Demandeur d’emploi – COMITES d’ENTREPRISE NOUVEAU : Cours de danses SWING pour ENFANTS – PRE-ADOS – ADOLESCENTS Planning ENFANTS – PRE-ADOS – ADOLESCENTS 2021-2022 – Rentrée semaine du 09/09/2021 ENFANTS : 7 à 10 ans PRE-ADOS / ADOS : A partir de 11 ans Le swing pour les enfants et ados c’est quoi ? C’est l’occasion de découvrir les différents univers du swing à travers les musiques et danse de ces années 30. Différents styles de musiques seront utilisés plus ou moins actuels afin de faire découvrir cette univers Au programme il y aura du charleston, du solo swing, du boogie, du rock, du lindy hop… une manière ludique de se dépenser !



Cours d’essai gratuit

STUDIO 71 71 Cours Edouard Vaillant 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T11:30:00 2021-09-15T12:30:00