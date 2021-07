Rentrée, chez vous ! : Betty + Discolowcost + Paulette Sauvage + Le Fils du Tourisme Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Nantes.

2021-09-11

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Betty – DJ set – Techno A la fois fascinée par les textures mécaniques des hybrides grime/techno, la culture sound system jamaïcaine/britannique et l’électro de Drexciya, Betty utilise chacun de ses DJ sets pour mettre en relation ses influences, notamment lors de son show mensuel sur Rinse France. Nommée DJ officielle du crew de danse House of Mizrahi, Betty joue aussi pour les vogueurs lors des balls. Discolowcost – DJ set – Breaks, Global music Le blason Discolowcost pourrait dissimuler derrière lui toute une famille unie par les liens de la danse. Pourtant, il n’en est rien. Discolowcost, c’est simplement l’histoire d’un gars ayant laissé ses œillères au vestiaire. L’éclectisme musical coule dans ses veines. Et ce trait de caractère ne cesse de se propager dans tous les clubs qu’il investit pour une nuit. Discolowcost rend à la fête ses lettres de noblesse. Alors low-cost dans l’état d’esprit, peut-être. Mais haut de gamme dans le choix des armes à danser, toujours. Paulette Sauvage – DJ set – Techno Paulette Sauvage use de la techno comme d’une lance et d’un bouclier : elle aime moduler les contradictions. Ses sets oscillent entre le chaud et le froid, la vitesse et la lenteur. Une techno deep et désarticulée, le tout avec un groove inattendu. Les musiques du passé rencontrent celles du futur et nous font sentir infiniment vivants. Le Fils du Tourisme – DJ set – Global music Dénicheur de sons issus des régions les plus insoupçonnées du globe, Le Fils du Tourisme dédie son énergie à mettre en valeur et glorifier la global music. Depuis plusieurs années, il défriche l’underground mondial proposant sa vision du dancefloor aux confins de la bass music, de la dub et des sonorités tribales futuristes. Fondateur du collectif de DJs Bamba Crew et du festival ED MUNDO, ses DJ sets éclectiques, progressifs et transcendants ont pour uniques aspirations : découverte, métissage et dancefloor.

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes