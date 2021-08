Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Rentrée – atelier arts plastiques – jeune public Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Rentrée – atelier arts plastiques – jeune public Hermanville-sur-Mer, 14 septembre 2021, Hermanville-sur-Mer. Rentrée – atelier arts plastiques – jeune public 2021-09-14 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-14 18:15:00 18:15:00 Salle arts plastiques 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer C’est la rentrée ! Les inscriptions aux ateliers d’arts plastiques pour enfants proposés par Musartdit sont ouvertes !

Les ateliers du mardi reprennent le 14 septembre de 17h à 18h15 à Hermanville-sur-Mer.

Durant l’année scolaire les enfants âgées de 6 à 12 ans sont initiés aux arts plastiques (peinture, dessin, collage) à travers la découverte d’artistes de l’histoire de l’art inspirants.

Informations pratiques : Tarifs : 96 euros de septembre à décembre

128 euros de janvier à juin

196 euros l’annéeLa première séance est sans engagementLe groupe est limité à 10 enfants

Inscriptions par tél. au 06 41 38 18 82 ou par mail à musartdit@gmail.com. C’est la rentrée ! Les inscriptions aux ateliers d’arts plastiques pour enfants proposés par Musartdit sont ouvertes ! Les ateliers du mardi reprennent le 14 septembre de 17h à 18h15 à Hermanville-sur-Mer… musartdit@gmail.com +33 6 41 38 18 82 C’est la rentrée ! Les inscriptions aux ateliers d’arts plastiques pour enfants proposés par Musartdit sont ouvertes !

Les ateliers du mardi reprennent le 14 septembre de 17h à 18h15 à Hermanville-sur-Mer.

Durant l’année scolaire les enfants âgées de 6 à 12 ans sont initiés aux arts plastiques (peinture, dessin, collage) à travers la découverte d’artistes de l’histoire de l’art inspirants.

Informations pratiques : Tarifs : 96 euros de septembre à décembre

128 euros de janvier à juin

196 euros l’annéeLa première séance est sans engagementLe groupe est limité à 10 enfants

Inscriptions par tél. au 06 41 38 18 82 ou par mail à musartdit@gmail.com. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Salle arts plastiques 144 Grande Rue Ville Hermanville-sur-Mer lieuville 49.28639#-0.31368