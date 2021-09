Nantes Quartier Malakoff / St-Donatien Loire-Atlantique, Nantes Rentrée associative Malakoff-St Donatien – Forum mobile Quartier Malakoff / St-Donatien Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rentrée associative Malakoff-St Donatien – Forum mobile Quartier Malakoff / St-Donatien, 8 septembre 2021, Nantes. 2021-09-08

Horaire :

Gratuit : oui Distribution des programmes d’activités et présentation de l’offre associative.Lundi 06/09Matin / Après-midi – Boulangerie Malakoff – association AAD15h45 – 16h45 – École du CoudrayMardi 07/09Matin – Carrefour Malakoff15h45 – 16h45 – École StalingradAprès-midi – Bar “Personne”Mercredi 08/09Matin – Marché de Toudes-Aides – association ESAAprès-midi – Bibliothèque de La Manu et AMAP de La Manu – association ESAJeudi 09/09Matin – Marché de Malakoff – Place Rosa Parks – associations AAD, TATCHA15h45 – 16h45 – Ecole Ange GuépinVendredi 10/09Matin / Après-midi avant l’école – Ecole Super U Dalby15h45 – 16h45 – Ecole des Agenêts Lundi 13/09Après-midi avant l’école – Carrefour Pré Gauchet15h45 – 16h45 – École Jean Moulin – associations AAD, P’TIT SPECTATEURMardi 14/09Matin / Midi – Collège Sophie Germain – association ESA MIDI15h45 – 16h45 – École Bergson – associations AAD, TATCHA, P’TIT SPECTATEURMercredi 15/09 (présence des élus et équipes de quartier) :Matin – Marché de Toudes-Aides – association ESAAprès-midi – Bibliothèque de La Manu – associations ESA +P’TIT SPECTATEURAprès-midi – AMAP de La Manu – association ESAJeudi 16/09Matin – Marché de Malakoff – Place Rosa Parks15h45 – 16h45 – École SullyVendredi 17/0915h45 – 16h45 – École Champenois Quartier Malakoff / St-Donatien adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Quartier Malakoff / St-Donatien Adresse . Ville Nantes lieuville Quartier Malakoff / St-Donatien Nantes