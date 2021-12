Bassens Mairie de Bassens Bassens, Gironde Rentrée 2022 : inscriptions scolaires en maternelle Mairie de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Rentrée 2022 : inscriptions scolaires en maternelle Mairie de Bassens, 10 janvier 2022, Bassens. Rentrée 2022 : inscriptions scolaires en maternelle

du lundi 10 janvier 2022 au jeudi 10 février 2022 à Mairie de Bassens

Du 10 janvier au 11 février 2022 Sur rendez-vous uniquement auprès du service Enfance Jeunesse. Pièces à fournir : livret de Famille, justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois).

sur rendez-vous

Inscriptions scolaires en maternelle pour la rentrée de septembre 2022 des enfants nés en 2019 Mairie de Bassens 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T13:00:00 2022-01-10T17:00:00;2022-01-11T08:30:00 2022-01-11T12:00:00;2022-01-11T13:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T08:30:00 2022-01-12T12:00:00;2022-01-12T13:00:00 2022-01-12T17:00:00;2022-01-13T08:30:00 2022-01-13T12:00:00;2022-01-13T13:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T08:30:00 2022-01-14T12:00:00;2022-01-14T13:00:00 2022-01-14T17:00:00;2022-01-17T13:00:00 2022-01-17T17:00:00;2022-01-18T08:30:00 2022-01-18T12:00:00;2022-01-18T13:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T08:30:00 2022-01-19T12:00:00;2022-01-19T13:00:00 2022-01-19T17:00:00;2022-01-20T08:30:00 2022-01-20T12:00:00;2022-01-20T13:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T08:30:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-21T13:00:00 2022-01-21T17:00:00;2022-01-24T13:00:00 2022-01-24T17:00:00;2022-01-25T08:30:00 2022-01-25T12:00:00;2022-01-25T13:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T08:30:00 2022-01-26T12:00:00;2022-01-26T13:00:00 2022-01-26T17:00:00;2022-01-27T08:30:00 2022-01-27T12:00:00;2022-01-27T13:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T08:30:00 2022-01-28T12:00:00;2022-01-28T13:00:00 2022-01-28T17:00:00;2022-01-31T13:00:00 2022-01-31T17:00:00;2022-02-01T08:30:00 2022-02-01T12:00:00;2022-02-01T13:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T08:30:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T13:00:00 2022-02-02T17:00:00;2022-02-03T08:30:00 2022-02-03T12:00:00;2022-02-03T13:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T08:30:00 2022-02-04T12:00:00;2022-02-04T13:00:00 2022-02-04T17:00:00;2022-02-07T13:00:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T08:30:00 2022-02-08T12:00:00;2022-02-08T13:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T08:30:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T08:30:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-10T13:00:00 2022-02-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Mairie de Bassens Adresse 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Mairie de Bassens Bassens