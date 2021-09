Saint-Étienne Atelier d'architecture RIVAT Loire, Saint-Étienne Rénovation passive d’un monument historique en bureaux Atelier d’architecture RIVAT Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Atelier d’architecture RIVAT, le vendredi 15 octobre à 18:00

Julien Rivat vous propose une visite de l’agence Atelier d’architecture Rivat installée dans un bâtiment classé à l’inventaire des monuments historiques. Une rénovation labellisée Passivhaus qui se passe de chauffage et de climatisation. Journées nationales de l’architecture Atelier d’architecture RIVAT 53 cours Fauriel 42100 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T20:00:00

