Découvrez la rénovation éco-responsable : auto-construction en chaux-chanvre, terre-chanvre et terre-paille Rénovation Lonçon Catégories d’Évènement: Lonçon

Pyrénées-Atlantiques Découvrez la rénovation éco-responsable : auto-construction en chaux-chanvre, terre-chanvre et terre-paille Rénovation Lonçon, 15 octobre 2023, Lonçon. Découvrez la rénovation éco-responsable : auto-construction en chaux-chanvre, terre-chanvre et terre-paille Dimanche 15 octobre, 15h00 Rénovation Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à cette adresse : 1097 cami de l’église 64410 Lonçon Lors de votre visite à Lonçon, explorez une rénovation exceptionnelle, caractérisée par une auto-construction innovante à base de chaux-chanvre, terre-chanvre et terre-paille. Découvrez comment des dalles en béton de chanvre ont été utilisées pour renforcer les murs intérieurs, tandis que les murs extérieurs ont été revêtus d’un enduit à base de chaux naturelle et d’un mélange de sable de la région. Rénovation 64410 Lonçon Lonçon 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Lonçon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Rénovation Adresse 64410 Lonçon Ville Lonçon Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Rénovation Lonçon latitude longitude 43.469875;-0.425482

Rénovation Lonçon Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loncon/