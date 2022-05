Rénovation énergétique Maison de quartier du Marranel Albi Catégories d’évènement: Albi

Maison de quartier du Marranel, le vendredi 20 mai à 18:30

« L’objectif est de sensibiliser les ménages aux enjeux de la rénovation énergétique, sur les déperditions possibles des logements en fonction de leur type d’habitation, informer sur les aides financières et les accompagnements possibles », note Bruno Lailheugue, vice-président de la Communauté d’agglomération délégué à l’habitat. Entrée libre. Le service habitat de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois organise des soirées autour de la thermographie aérienne réalisée en mars dernier à Albi. Maison de quartier du Marranel Rue Alain Colas 81000 Albi Albi Tarn

