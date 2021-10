Bagnolet Dalle Sesto Bagnolet, Seine-Saint-Denis Rénovation des jardinières de la dalle Sesto Dalle Sesto Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Rénovation des jardinières de la dalle Sesto Dalle Sesto, 25 octobre 2021, Bagnolet. Rénovation des jardinières de la dalle Sesto

du lundi 25 octobre au mercredi 17 novembre à Dalle Sesto Entrée libre

Venez colorer les jardinières de la dalle Sesto avec l’artiste peintre Gilbert Petit, pour colorer le quartier de la Capsulerie! Dalle Sesto 7 rue sesto fiorentino 93170 bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T11:30:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T11:30:00;2021-11-08T17:30:00 2021-11-08T18:30:00;2021-11-09T17:30:00 2021-11-09T18:30:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T17:00:00

