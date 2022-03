Renouer les liens entre la Terre et nous, rencontre avec Roland Albignac La REcyclerie, 22 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 22 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Pour sauvegarder et chérir notre planète, il faut d’abord la connaître et la comprendre. Lors de cette rencontre, Roland Albignac va vous parler de son livre, La Terre et nous, qui invite à comprendre la terre et propose des solutions concrètes pour la protéger. Il vous invitera à découvrir les richesses de notre planète fragilisée, de ses différents milieux, des modes de fonctionnements de la vie pour ensuite s’intéresser aux perspectives pour préserver l’environnement.

GRATUIT sur inscription lien : https://my.weezevent.com/renouer-les-liens-entre-la-terre-et-nous-rencontre-avec-roland-albignac

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

Pour sauvegarder et chérir notre planète, il faut d’abord la connaître et la comprendre.

Lors de cette rencontre, Roland Albignac va vous parler de son livre, La Terre et nous, qui invite à comprendre la terre et propose des solutions concrètes pour la protéger.

Il vous invitera à découvrir les richesses de notre planète fragilisée, de ses différents milieux, des modes de fonctionnements de la vie pour ensuite s’intéresser aux perspectives pour préserver l’environnement.

Roland Albignac allie la rigueur scientifique à la pédagogie et propose des solutions concrètes de protection de la biodiversité et des actions de développement durable.

La gestion des milieux naturels aux prises avec la déforestation, la protection de la biodiversité, la croissance démographique, les maladies infectieuses émergentes, la gestion des déchets et pollutions, la consommation d’énergie, la protection des sols, la transition alimentaire… sont autant de problématiques et d’enjeux que Roland Albignac abordera lors de cette rencontre.

Cet événement est gratuit et aura lieu à la REcyclerie.

PASS VACCINAL

Cet évènement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 4 mois

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

’ ̀ ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

?

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : contact@larecyclerie.com https://fb.me/e/1BtX35oEk https://www.facebook.com/larecyclerie2/

Date complète :

2022-03-22T19:00:00+01:00_2022-03-22T21:00:00+01:00

Jacques Nicolin