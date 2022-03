Renouer avec le vivant, renouer avec l’humain Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le jeudi 21 avril à 20:30

Conférences ———– **En partenariat avec les Éditions de l’Attribut et la Revue DARD/DARD** Certains paysans appréhendent aujourd’hui la terre comme un bien commun qui permet de se nourrir et se sentir exister. Comment renouer avec la terre, rapprocher pratique culturale (le travail de la terre) et pratique culturelle (refonder les manières de vivre en société à partir de paysages nourriciers) ? **Par** Nicole Pignier, professeure des Universités, Université de Limoges, et Laurent Lelli, géographe En lien ——- Atelier découverte du Land art, mercredi 20 avril de 14h30 à 17h (inscription : erangère.blonde@mairie-toulouse.fr)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

