Renoir et l’Enfant 150 ans de l’impressionnisme Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges, samedi 13 avril 2024.

Renoir et l’Enfant 150 ans de l’impressionnisme Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges Haute-Vienne

Jusqu’au 31 décembre 2024.

À l’occasion de l’exposition Paris 1874. Inventer l’impressionnisme qui célèbrera le 150ème anniversaire de la première exposition impressionniste à partir d’avril au musée d’Orsay, ce dernier a souhaité faire de l’événement une fête nationale en prêtant des œuvres impressionnistes de ses collections à plusieurs villes de France dont Limoges, cité natale du peintre Pierre-Auguste Renoir, figure de proue du mouvement.

La collection impressionniste du BAL présente essentiellement des portraits, et notamment des portraits d’enfants (Portrait de Jean, par Pierre-Auguste Renoir, 1899 ; Les enfants de Gabriel Thomas, par Berthe Morisot, 1894). C’est pour s’inscrire dans cette lignée d’œuvres intimistes et familiales que le BAL accueillera le magnifique Portrait du jeune Fernand Halphen, daté de 1880 et prêté par le Musée d’Orsay dans le cadre de ce partenariat. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

