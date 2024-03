Renoir & Cie Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, samedi 13 avril 2024.

Renoir & Cie Nouveauté visite thématique 13 – 27 avril, les samedis Musée des Beaux-Arts de Limoges Tarif droit d’entrée + 1 €

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Renoir & Cie

Nouveauté visite thématique

Une nouvelle visite thématique s’invite au BAL en ce printemps 2024 pour fêter l’impressionnisme et l’action du musée d’Orsay : 150 ans après la première exposition impressionniste, événement fondateur du mouvement artistique, le musée d’Orsay prête 178 œuvres de ses collections, de Monet à Cézanne en passant par Morisot ou Renoir, à une trentaine de musées français, pour une « grande fête nationale » de l’impressionnisme et le BAL est de la partie ! Il accueille le portrait de Portrait du jeune Fernand Halphen, daté de 1880 et prêtée par le Musée d’Orsay dans le cadre de cette opération. À découvrir grâce à cette visite thématique spéciale.

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 place de l’Évêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}]

© Auguste Renoir (prêt du musée d’Orsay)