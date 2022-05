Webinaire “Ask Me Anything : posez vos questions aux acteurs publics” Webinar Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Webinaire “Ask Me Anything : posez vos questions aux acteurs publics” Webinar, 7 avril 2020 10:30, Rennes. Mardi 7 avril 2020, 10h30 Sur place Inscription obligatoire https://zoom.us/webinar/register/WN_7RD7LDs8SNC3E-0dASm7dw Mardi 7 avril de 10h30 à 11h30 Le Poool organise un temps de questions/réponses avec les pouvoirs publics engagés dans les dispositifs de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire actuelle. Objectif : permettre aux startups et aux entreprises innovantes du territoire d’échanger directement avec les représentants de l’Urssaf, la BPI, la Direccte, la Banque de France, la Direction Régionale des Finances Publiques ou encore la Région Bretagne pour trouver des solutions aux problématiques qu’ils rencontrent. Depuis la création de sa cellule de soutien économique, l’équipe du Poool contacte les entrepreneurs individuellement pour faire un état des difficultés qu’ils rencontrent et leur apporter le soutien nécessaire. Ce webinaire permettra également de partager les premières tendances de cette enquête terrain. Avec les interventions de : • Banque de France – Jean-Hugues Bourdon – Analyste financier • Bpifrance – Basile Longin – Délégué innovation • Direccte – Annie Guyader – Directrice régionale adjointe chargée de l’intérim du directeur régional • DRFIP – Hugues Bied-Charreton – Administrateur général des finances publiques – Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine • Région Bretagne – Martin Meyrier – Vice-président – Chargé de l’économie, innovation, artisanat et TPE • Rennes Métropole – François Rouault – Directeur Economie, Emploi, Innovation • Urssaf Bretagne – William de Zorzi – Directeur régional Webinar Rennes Rennes Ille-et-Vilaine mardi 7 avril 2020 – 10h30 à 11h30

