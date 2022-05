A vos crayons – Notre défi, votre espace ! Votre espace perçu et parcouru durant le confinement. Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A vos crayons – Notre défi, votre espace ! Votre espace perçu et parcouru durant le confinement., 3 mai 2020 00:10, Rennes. 4 et 11 mai 2020 Sur place Libre. carteespace@gmail.com Cartographier votre espace perçu et parcouru durant le confinement. Nous aimons partager et comprendre comment nous vivons l’espace (public). Nous vous proposons de cartographier votre espace perçu et parcouru durant le confinement. De mémoire, sans ordinateur, ni carte, ni aide extérieure, Sur une simple feuille A4, avec un crayon, quelques feutres ou un stylo ; Dessinez, schématisez, légendez, signez et adressez-nous votre carte, d’ici au 11 mai, soit par courriel à : carteespace@gmail.com soit par la poste à : Aître, 29 bd d’anjou 35000 Rennes. Pour plus d’informations, rendez-vous ici : carteespace.blogspot.com Merci de démultiplier largement cet appel à toutes et à tous via vos réseaux. Votre espace perçu et parcouru durant le confinement. 29 bd d’anjou 35000 Rennes 35011 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 4 mai 2020 – 00h10 à 23h50

