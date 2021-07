Rennes Couvent des Jacobins - 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Visite exposition Pinault Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Visite exposition Pinault

Une centaine d'œuvres, 57 artistes… la Collection Pinault s'installe au Couvent des Jacobins de Rennes pour une nouvelle exposition. Un événement artistique exceptionnel autour du thème du noir et du blanc pour voir des œuvres marquantes de Jeff Koons, Man Ray, Annie Leibovitz, Antoni Tapies, Henri Cartier-Bresson… Nous vous proposons de se retrouver pour visiter ensemble cette magnifique exposition. Sur inscription.

Quartier : Bourg-l'Evêque – La Touche – Moulin du Comte
Organisé par : Maison de Quartier La Touche
Horaires: 13h00 à 16h00
Couvent des Jacobins – 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes
29 juillet 2021

