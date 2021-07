Rennes Le Potager des Cultures Rennes RENNES. Visite du Potager des Cultures Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Visite du Potager des Cultures, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rennes. Balades et visites

Balades et visites / Du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août Visite du Potager des Cultures Le Blosne /

Balades et visites Du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août / Le Potager des Cultures Visite du Potager des Cultures Visite guidée de la ferme urbaine le Potager des cultures Quartier : Le Blosne / 07/07 15h00 à 18h00 21/07 15h00 à 18h00 28/07 15h00 à 18h00 01/08 15h30 à 17h00 04/08 15h00 à 18h00 14/08 15h00 à 16h00 18/08 15h00 à 18h00 25/08 15h00 à 18h00

Infos pratiques Organisé par : Les cols verts Horaires15h00 à 18h00 TarifsGratuit RenseignementsLe Potager des Cultures, rue de Hongrie, Rennes www.facebook.com/colsvertsrennes/

Le Potager des Cultures

2021-07-07

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Potager des Cultures Adresse Le Potager des Cultures Ville Rennes lieuville Le Potager des Cultures