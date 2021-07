Rennes Ville de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Texture Mini Festival Ville de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Texture Mini Festival Ville de Rennes, 8 juillet 2021 10:00-8 juillet 2021 20:30, Rennes. 8 – 11 juillet Gratuit Texture se réinvente et optera pour un tout nouveau format sur 4 jours avec 5 événements artistiques et électroniques dans 5 lieux différents au coeur de notre ville de Rennes. C’Après de longs mois d’attente, le secteur de l’événementiel se relève petit à petit. C’est l’occasion pour Texture de proposer sur la période habituelle de son festival, un format “MINI” et totalement gratuit. Il propose de renouer contact avec le public, les artistes et les lieux qui font vivre les musiques électroniques à Rennes. Cette année, pas de grands rassemblements comme celui de la Prévalaye mais 5 événements conviviaux au cœur du centre ville. Les artistes rennais sont mis à l’honneur avec les représentants de plusieurs associations qui font l’effervescence de la ville : La Rennes des Voyous, Breakboost, Merci, Turtle Corporation. L’éclectisme musical est toujours au rendez-vous avec un large panel de musiques électroniques proposé. Pour la première fois, Texture investit la Place de Mairie et propose une grande fresque créée par Martin Rose (Roseau Studio), le Directeur Artistique et graphiste de l’association depuis ses débuts. Côté musique, le Dooinit festival se charge de la programmation et invite La Récrée. Cet événement est une collaboration entre Transat en Ville, Texture et Dooinit festival. L’autre événement marquant de cette édition se déroule au Parc du Thabor, dimanche 11 Juillet de 14h à 18h. Cette après-midi familiale permettra aux enfants de s’initier aux arts du cirque avec le collectif Bing Bang Circus et d’écouter Disco et House Music. Cet événement est une collaboration avec Transat en Ville. ▬▬▬ ▬ PROGRAMME ▬ ▬▬▬

JEU. 8 JUIL.

Café des Champs Libres – 19h00 – 01h00 / jauge limitée

▸ Weever (Organisme Texture)

▸ Nessiel (Merci)

▸ IVY (Breakboost) VEN. 9 JUIL.

Barexpo – 20h00 – 01h00 / jauge limitée

▸ Element Process (H.Mess & CLEFT) SAM. 10 JUIL.

Hôtel Dieu The Roof – 14h00 – 20h00 / jauge limitée

▸ Blanca Brusci (LRDV)

▸ Do-Joad (Turtle Corporation)

▸ EVENN (Organisme Texture) Place de la mairie – Collaboration avec Dooinit festival & Transat en Ville – 20h00

▸ La Récrée

▸ Fresque by Martin Rose (Organisme Texture/Roseau Studio) DIM. 11 JUIL.

Parc du Thabor – Collaboration avec Transat en Ville – 14h00 – 18h00 / jauge limitée

▸ Valise

▸ Yann Polewka (Organisme Texture)

▸ Arts du cirque par Bing Bang Circus Identité visuelle : Roseau Studio Ville de Rennes 4 rue Alphonse Guérin 35000 rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 8 juillet – 10h00 à 20h30

vendredi 9 juillet – 10h00 à 20h30

samedi 10 juillet – 10h00 à 20h30

dimanche 11 juillet – 10h00 à 20h30

Détails Heure : 10:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Ville de Rennes Adresse 4 rue Alphonse Guérin 35000 rennes Ville Rennes lieuville Ville de Rennes Rennes