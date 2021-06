Les 48h de l’agriculture urbaine reviennent à Rennes Ville de Rennes, 11 juin 2021 16:30-11 juin 2021 19:00, Rennes.

11 – 13 juin Attention certains évènements sont sur inscription. https://www.les48h.fr/villes/rennes/

Le 11, 12 et 13 juin 2021, les 48h de l’agriculture urbaine reviennent à Rennes. Des balades, des ateliers de création, du jardinage, et des marchés, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin, les Cols Verts Rennes vous donnent rendez-vous aux quatre coins de la ville avec les actrices et les acteurs de l’agriculture urbaine rennaise. Coordonné par les Cols Verts Rennes et en partenariat avec la SAUGE, Terre Vivante et l’AFAUP, cet événement vous fera découvrir les multiples facettes de l’agriculture urbaine. Lors de cette sixième édition vous pourrez découvrir ou redécouvrir les fermes urbaines des Mille Pas, de la Garden Partie et des Cols Verts Rennes mais aussi visiter pour la première fois le site de la Basse Cour sur l’ancienne ferme du château de la Prévalaye. Vous pourrez aussi mettre la main à la terre au jardin de la MCE et au hangar de Vert le Jardin et faire travailler vos 5 sens à la Garden Partie.

N’hésitez pas à pousser les portes des fermes urbaines de votre ville, on vous attend.

Toute la programmation est à retrouver sur le site des 48h de l’agriculture urbaine : https://www.les48h.fr/villes/rennes/

et sur le facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/192282956093443/?ref=newsfeed

Ville de Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

vendredi 11 juin – 16h30 à 20h00

samedi 12 juin – 10h00 à 19h00

dimanche 13 juin – 14h00 à 19h00