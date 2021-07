Rennes Ville de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Balades Urbaines à vélo Ville de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balades Urbaines à vélo Ville de Rennes, 4 juillet 2021 10:00-4 juillet 2021 12:00, Rennes. 4 juillet – 3 octobre, les dimanches 12 personnes max 5euros par personne https://www.helloasso.com/associations/teenage-kicks/evenements/teenage-kicks-tour Balades Urbaines à vélo L’association Teenage Kicks propose des balades commentées à vélo à Rennes pour découvrir les fresques réalisées au cours des précédentes Biennales.

Une autre façon de (re)découvrir les peintures réalisées au cours des précédentes Biennales d’art urbain et de lire la ville de Rennes à travers les œuvres dans l’espace public.

Il sera demandé à chaque participant.e.s de venir avec son propre vélo, casque (obligatoire pour les moins de 12 ans) Ville de Rennes 4 rue Alphonse Guérin 35000 rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 4 juillet – 10h00 à 12h00

dimanche 11 juillet – 10h00 à 12h00

dimanche 18 juillet – 10h00 à 12h00

dimanche 25 juillet – 10h00 à 12h00

dimanche 1er août – 10h00 à 12h00

dimanche 8 août – 10h00 à 12h00

dimanche 15 août – 10h00 à 12h00

dimanche 22 août – 10h00 à 12h00

dimanche 29 août – 10h00 à 12h00

dimanche 5 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 12 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 26 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 3 octobre – 10h00 à 12h00

Heure : 10:00 - 12:00