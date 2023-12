Yannick Haenel invite Alice Diop Vie du citoyen Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Événement des Champs Libres
Dimanche 4 février 2024, 17h00

« Alice Diop est une cinéaste qui réalise aussi bien des documentaires, par exemple Nous (2021), que des fictions, comme Saint Omer (2022, César du meilleur premier film). Mais c'est le débordement l'un sur l'autre de ces deux genres qui constitue le cœur de ses films. Cela s'appelle la pensée, cela s'appelle la politique, cela s'appelle aussi la poésie. Ainsi, rencontrer Alice Diop, ce sera faire entendre ces trois mots à l'œuvre dans sa vision, et en déployer les enjeux. » Yannick Haenel.

Vie du citoyen
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

