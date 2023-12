Autopsie de la folie, avec Claire Berest Vie du citoyen Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Événement des Champs Libres Dimanche 4 février 2024, 15h00

Dans L'épaisseur d'un cheveu, Claire Berest ausculte, sur quelques jours, le cerveau malade d'Étienne, correcteur dans une maison d'édition, qui va commettre l'irréparable, le meurtre de sa femme.

Vie du citoyen
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

