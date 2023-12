Au milieu du chaos, avec Valérie Zenatti Vie du citoyen Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Au milieu du chaos, avec Valérie Zenatti Vie du citoyen Rennes, 3 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Samedi 3 février 2024, 14h30 1 Du 2024-02-03 14:30 au 2024-02-03 15:30. Dans Qui-vive, Valérie Zenatti percute de plein fouet notre époque. Elle livre le portrait d’une femme qui peine à trouver l’équilibre dans les secousses de notre temps. Son héroïne décide de partir pour Israël, arpente ce territoire et traverse l’Histoire. Comment vivre dans le chaos ? Prenant l’Histoire à bras-le-corps, Qui-vive est l’itinéraire d’une femme qui cherche à réconcilier son paysage intérieur avec le monde qui l’entoure. Valérie Zenatti, Qui-vive (éd. L’Olivier). Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Vie du citoyen Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Vie du citoyen Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Vie du citoyen Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/