Ce qui nous relie, avec Claude Bathany et Antoine Philias Vie du citoyen Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Ce qui nous relie, avec Claude Bathany et Antoine Philias Vie du citoyen Rennes, 3 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Samedi 3 février, 18h00 1 Du 2024-02-03 18:00 au 2024-02-03 19:00. Dans un coin de Bretagne en bord de mer, un gentil « loser » promène sa carcasse et ses regrets au milieu d’une petite foule de personnages à la fois ordinaires et pittoresques. Avec un humour corrosif, Claude Bathany tisse des rencontres, des souvenirs, et finit par révéler comment un grand malheur peut faire lien entre les êtres. À la veille de la crise sanitaire, Elliot, le héros d’Antoine Philias, quitte Rennes pour Cholet et la maison de son grand-père près d’un centre commercial. C’est là, avec ceux qui gravitent dans ces zones anonymes, qu’il va nouer des relations amicales ou amoureuses… Deux textes d’une grande sensibilité qui puisent dans l’ordinaire le sel de nos vies.

Claude Bathany, Desperado sur le rivage (éd. Métailié).

Antoine Philias, Plexiglas (éd. Asphalte). Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Vie du citoyen Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Vie du citoyen Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Vie du citoyen Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/