Rennes Deux femmes dans la guerre, avec Julie Héraclès et Emmanuelle Favier Vie du citoyen Rennes, 2 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres Vendredi 2 février 2024, 15h30 1 Du 2024-02-02 15:30 au 2024-02-02 16:30. La « tondue de Chartres » serrant contre elle son nourrisson – célèbre photo de Robert Capa – et Rose Valland, conservatrice au Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale, ont respectivement inspiré Julie Héraclès et Emmanuelle Favier. Les autrices font ainsi le choix de la biographie romancée dans leurs récentes publications. De la collaboratrice à la résistante, comment donner un visage à ces femmes ? Comment combler les manques, les blancs de leurs histoires respectives tout en leur restant fidèle ? Pour évoquer ces deux figures marquantes, Julie Héraclès et Emmanuelle Favier ont chacune fait des choix narratifs différents, tout aussi savoureux et convaincants.

Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi (éd. JC Lattès).

Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi (éd. JC Lattès).

Emmanuelle Favier, Le livre de Rose (éd. Les Pérégrines). Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

