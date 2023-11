Bibliothèque vivante – Sortir de prison : comment réussir l’après ? Vie du citoyen Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Bibliothèque vivante – Sortir de prison : comment réussir l'après ?

Vie du citoyen Rennes, 1 décembre 2023

Vendredi 1 décembre, 14h00 - 17h00

Le collectif Prisons Rennes, ensemble d'acteurs associatifs qui agissent à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires, invite le grand public à converser avec des femmes et des hommes qui agissent contre la stigmatisation du milieu carcéral. La bibliothèque vivante est un moment de rencontre, une occasion d'échanger pour s'interroger ensemble sur notre système pénal.

Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

