ELAB LIVE À L’UZINE Uzine, Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

ELAB LIVE À L’UZINE Uzine, Rennes, 24 juin 2022 19:30, Rennes. Vendredi 24 juin, 19h30 Sur place Entrée libre Soirée live et plateau radio Soirée live et plateau radio Uzine, Rennes 13 quai Lamennais 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 24 juin – 19h30 à 23h59

Détails Heure : 19:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Uzine, Rennes Adresse 13 quai Lamennais Ville Rennes Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Uzine, Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Uzine, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

ELAB LIVE À L’UZINE Uzine, Rennes 2022-06-24 was last modified: by ELAB LIVE À L’UZINE Uzine, Rennes Uzine, Rennes 24 juin 2022 19:30 Rennes Rennes Rennes Uzine

Rennes Ille-et-Vilaine