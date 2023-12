Exposition : The Levitation Project by Forgetmat Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes, 28 juin 2024, Rennes.

Des corps en mouvement, qui défient les lois de la physique… Le photographe Forgetmat met en valeur le monde qui l’entoure en créant des concepts vertigineux et poétiques. 29 janvier – 28 juin 2024 1

https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-levitation-project-forgetmat

Du 2024-01-29 08:00 au 2024-06-28 23:59.

THE LEVITATION PROJECT BY FORGETMAT, EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE MATHIEU FORGET

En partenariat avec le festival Waterproof, plongez dans la danse ! et en lien avec la mission Jeux Olympiques 2024 de l’Université Rennes 2

Mathieu Forget alias Forgetmat est un artiste en mouvement.

Originaire de Paris, danseur, photographe et directeur artistique, il incarne une nouvelle vision de la danse autant digitale que réelle. Ancien joueur de tennis, Forgetmat aspire à promouvoir la liberté d’expression, le dépassement de soi-même et challenge notre perception du monde. Son art est de capturer en photo un moment éphémère de son mouvement en lévitation. Grâce à ses photos et ses vidéos, cet artiste pluridisciplinaire également connu sous le nom de « Flying Man » défie les lois de la physique et contribue à mélanger les styles. Il partage ses créations sur les réseaux sociaux et démocratise l’art avec sa galerie accessible dans le monde entier.

À travers ses mouvements il rend grâce à la musique, la photographie et le monde audiovisuel. Passionné par l’architecture, les lignes et les couleurs, Forgetmat met en valeur le monde qui l’entoure en créant des concepts vertigineux et poétiques. Après de nombreuses collaborations avec des artistes, athlètes et marques internationales, Forgetmat continue à aller à la rencontre de nouveaux univers créatifs et présente aujourd’hui son premier projet en nom propre, « The Levitation Project by Forgetmat ».

Cette exposition est produite par le service culturel de l’Université Rennes 2.

Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine