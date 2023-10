Exposition plein air | Océan plastique Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes, 8 décembre 2023, Rennes.

Exposition plein air « Océan plastique » de la photographe Mandy Barker autour de la pollution marine dans le cadre du cycle Verdoyons ! de l’Université Rennes 2 et de GLAZFESTIVAL #1 4 septembre – 8 décembre 1

https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/ocean-plastique

Du 2023-09-04 08:00 au 2023-12-08 20:00.

OCEAN PLASTIQUE, PHOTOGRAPHIES DE MANDY BARKER

Une exposition plein air dans le cadre du cycle Verdoyons ! et de GLAZFESTIVAL #1

En accès libre

Cette série présente l’accumulation de masse des débris plastiques dans nos mers et nos océans. Le but de ce travail est de nouer un dialogue avec le ou la spectateur·rice, d’éveiller sa conscience en créant une contradiction émotionnelle entre l’attraction esthétique initiale et l’horreur de ce qui est montré.

Tous les plastiques photographiés ont été récupérés sur des plages du monde entier, de l’océan Pacifique Nord à la mer de Chine méridionale, en passant par les mers d’Europe. Ces collections et regroupements de débris sont disposés pour recréer la sensation de suspension dans l’eau et ainsi symboliser leur pollution sans frontières qui finit par remplacer toute forme de vie marine.

Rencontre : Mandy Barker sera présente lors d’une table ronde dans le cadre de GLAZFESTIVAL #1 jeudi 16 novembre à 17h au Tambour (bât. O).

Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine