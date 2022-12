Portraits drags Université Rennes 2 – Campus Villejean, 25 janvier 2023 08:00, Rennes.

25 janvier – 1 mars 2023 Sur place Entrée libre

Exposition de l’association MultiRegard

« Le drag est un art, une façon de vivre. Les drag queens et les drag kings sont des artistes, s’étant battu·es, et se battant encore aujourd’hui afin d’être reconnu·es. Alliant le chant, la comédie musicale, l’humour, et surtout, accompagné·es de beaucoup de bienveillance, de joie et… de paillettes, les Drag Show sont riches en couleurs et en bonne humeur.

Cette exposition retrace environ un an et demi de spectacles de l’association Broadway French, accompagné de quelques photos du collectif d’artistes La D.R.A.G. – Direction Rigoureuse des Approximations Glamours. Ce sont de nombreux et nombreuses artistes nous ayant permis de découvrir le monde du drag, la photographie de spectacle, et surtout d’extraordinaires personnes. » Coralie, présidente de l’association MultiRegard.

En janvier, la saison culturelle de l’Université Rennes 2 met à l’honneur la culture LGBTQIA+. Dans ce cadre, plusieurs événements vous sont proposés sur le campus Villejean en partenariat avec la Mission Égalité de l’université.

Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

© Coralie