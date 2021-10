Rennes Université Rennes 2 - Campus Villejean Ille-et-Vilaine, Rennes L.I.R. (Livre in room) Université Rennes 2 – Campus Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L.I.R. (Livre in room) Université Rennes 2 – Campus Villejean, 18 janvier 2022 10:00, Rennes. 18 – 29 janvier 2022 Sur place Entrée libre s-culturel@univ-rennes2.fr, 02 99 14 11 41 Une installation littéraire numérique, de Joris Mathieu et Nicolas Boudier en compagnie de Haut et Court Autour de vous, des livres posés sur des étagères.

Choisissez-en un qui éveille votre curiosité, installez-vous confortablement. C’est alors que sous vos yeux, celui-ci s’incarne sous la forme d’une séquence visuelle et sonore permettant une véritable immersion littéraire. L’installation numérique L.I.R. est un îlot rêvé offrant le doux privilège de s’échapper quelques instants du réel pour plonger dans les songes des écrivains. L’objet livre est au centre de ce dispositif où il suffit de scanner son code-barres pour déclencher un extrait mis en scène. Parenthèse extraordinaire, cette « bibliothèque de Babel » offre à chaque visiteur une expérience unique de lecture augmentée. Avec le L.I.R., le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon porté par son équipe artistique Haut et Court défend un projet scénique aux frontières de la littérature et des arts visuels. La démarche de Joris Mathieu est guidée par une dramaturgie dans laquelle la scénographie, l’image et le son sont des moteurs de sens. Avec son équipe, ils défendent une vision de la littérature qui amène à se concentrer sur l’esprit de l’oeuvre et à penser le travail d’adaptation comme une traduction scénique, où le spectateur a sa place active d’interprète. Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine mardi 18 janvier 2022 – 10h00 à 17h00

