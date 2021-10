Exposition plein air – L’arbre d’énergie Université Rennes 2 – Campus Villejean, 8 novembre 2021 08:00, Rennes.

8 novembre 2021 – 18 février 2022 Entrée libre

Une exposition plein air, à la rencontre d’arbres remarquables

Exposition organisée dans le cadre de Verdoyons, cycle d’événements sur l’écologie et le développement durable à l’université Rennes 2.

Né à Melun en 1966, François Fontes Abrantes a grandi dans une ferme en Seine et Marne et a été ainsi dès son plus jeune âge en contact direct avec la nature. Il découvre la photographie à l’armée, medium qui ne le quittera plus. Il travaille ensuite en tant que tireur filtreur à l’agence de photojournalisme Sipa-Press à Paris puis pour l’Unicef. « Puis, les arbres me sont tombés dessus il y a 4 ans. La nature vous nourrit gratuitement, sans retour. Ça m’a ouvert une direction artistique que je ne pensais pas avoir. »

Depuis 2016, François Fontes Abrantes entame ainsi un travail de portraitisation des arbres communs en commençant d’abord autour de chez lui, puis à travers le monde. Au total ce sont plus de 150 arbres qui ont été photographiés et retravaillés à l’aide de la lumière. Son travail est avant tout une oeuvre poétique qui interroge la face cachée de ces êtres vivants qui convoquent l’imaginaire. L’invisible n’est-il pas chargé de sens, d’énergie, de dialogue, d’un autre type de vie ? L’artiste questionne ainsi notre perception de la réalité et notre sensibilité. Il pose sur la nature un regard tendre, empreint d’humilité et de respect.

François Fontes Abrantes est également l’auteur du livre photo « L’arbre d’énergie » paru en 2008 comprenant 100 images inédites.

Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur henri le moal Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

