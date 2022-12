Barrez Université Rennes 2 – Campus Villejean, 31 janvier 2023 16:30, Rennes.

Création de la compagnie de danse C’hoari

Autour de la programmation de Distro, création tout-terrain, les deux danseuses proposent des impromptus dans les bars, comme des microcosmes houblonnés : Barrez.

Pauline et Nolwenn considèrent toute nouvelle création comme une aventure, un chemin vers une danse accessible au plus grand nombre, peu importe les générations, peu importe les classes sociales. Leur démarche est d’aller à la rencontre d’un public « hors-norme ». Danser dans les bars, en voilà une drôle d’idée. Leur désir est de créer du lien, de faire un pont entre la danse contemporaine et la vie quotidienne.

C’est également l’occasion de faire vivre ces lieux, afin qu’ils perdurent. « Amener l’art au comptoir », tel est leur objectif pour cette seconde aventure. Par leur énergie et une écriture mêlant physicalité, exigence et partage avec le public, elles veulent proposer aux spectateurs, aux clients du bar l’envie de partager et de danser.

Chorégraphie : Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry

Interprétation : Alexandre Artaud, Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry

Montage musicale : Thomas Bouetel

Un spectacle programmé dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse !

Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

© Mikhaël Brun